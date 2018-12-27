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17:03   27 Декабря 2018
Россия

Кожемяко подготовит для президента отдельный доклад по проблемам Приморья

Кожемяко подготовит для президента отдельный доклад по проблемам Приморья

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко подготовит отдельный доклад для президента РФ Владимира Путина о региональных проблемах. Об этом глава края сообщил он журналистам по итогам встречи главы государства с недавно избранными главами регионов.

По словам Кожемяко на встрече поднимался вопрос транспортных развязок во Владивостоке, говорилось о том, что необходимо строить дополнительные переходы и мостовые сооружения.

«В целом о дорогах, поднимали вопросы, связанные с судоремонтом, о том, что нужно задействовать потенциал приморских судоремонтных заводов», — сказал губернатор.

Также приморский губернатор поднял с главой государства вопросы социальной сферы, нуждающейся в глубокой модернизации и обновлении.

«И я думаю, что потом отдельным докладом, отдельными расчетами мы предоставим президенту информацию для принятия решений», — подытожил Кожемяко.

 

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Автор: Вячеслав Каширин

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