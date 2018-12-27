Кожемяко подготовит для президента отдельный доклад по проблемам Приморья

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко подготовит отдельный доклад для президента РФ Владимира Путина о региональных проблемах. Об этом глава края сообщил он журналистам по итогам встречи главы государства с недавно избранными главами регионов.

По словам Кожемяко на встрече поднимался вопрос транспортных развязок во Владивостоке, говорилось о том, что необходимо строить дополнительные переходы и мостовые сооружения.

«В целом о дорогах, поднимали вопросы, связанные с судоремонтом, о том, что нужно задействовать потенциал приморских судоремонтных заводов», — сказал губернатор.

Также приморский губернатор поднял с главой государства вопросы социальной сферы, нуждающейся в глубокой модернизации и обновлении.