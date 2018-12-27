Российский фонд мира внес миллион рублей на оплату адвоката Бутиной

Один миллион рублей был пожертвован российским фондом мира на оплату услуг адвоката для россиянки Марии Бутиной, которую в США обвиняют в работе иностранным агентом.

Об этом в четверг сообщает РИА Новости, приводя заявление первого зампредседателя правления Фонда Елены Суторминой.

По ее словам, в 20 числах декабря отец Марии Бутиной обратился к фонд с просьбой о помощи для оплаты адвокатов своей дочери, находящейся в США под арестом в связи с обвинениями ее в работе иностранным агентом. Отец заявил, что к настоящему времени семья Марии Бутиной задолжала ее адвокату более 30 миллионов рублей.

«Мы приняли решение и сегодня оплатили сумму в размере одного миллиона рублей», - добавила Сутормина.

Напомним: ранее семья Марии Бутиной сообщила о создании фонда для поддержки девушки, отметив, при этом, что средства в него практически не поступают. Те деньги, что были собраны родными и друзьями Марии уже потрачены на оплату защитников.

Марию Бутину арестовали в США в конце июня текущего года. В середине декабря девушка, которую подолгу держат в одиночке, лишают сна и применяют другие средства давления, согласилась пойти на сделку со следствием и признала себя виновной в попытке сговора с целью работы в США иностранным агентом без соответствующей регистрации в Минюсте страны.

Президент РФ Владимир Путин комментируя журналистам ситуацию с Марией Бутиной, заявил, что ей не в чем признаваться, так как она не выполняла в США никаких заданий российских государственных органов, и у американских властей не было никакого повода задерживать девушку.