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17:22   27 Декабря 2018
Весь мир

Российский фонд мира внес миллион рублей на оплату адвоката Бутиной

Российский фонд мира внес миллион рублей на оплату адвоката Бутиной

Один миллион рублей был пожертвован российским фондом мира на оплату услуг адвоката для россиянки Марии Бутиной, которую в США обвиняют в работе иностранным агентом.

Об этом в четверг сообщает РИА Новости, приводя заявление первого зампредседателя правления Фонда Елены Суторминой.

По ее словам, в 20 числах декабря отец Марии Бутиной обратился к фонд с просьбой о помощи для оплаты адвокатов своей дочери, находящейся в США под арестом в связи с обвинениями ее в работе иностранным агентом. Отец заявил, что к настоящему времени семья Марии Бутиной задолжала ее адвокату более 30 миллионов рублей.

«Мы приняли решение и сегодня оплатили сумму в размере одного миллиона рублей», - добавила Сутормина.

Напомним: ранее семья Марии Бутиной сообщила о создании фонда для поддержки девушки, отметив, при этом, что средства в него практически не поступают. Те деньги, что были собраны родными  и друзьями Марии уже потрачены на оплату защитников.

Российский фонд мира внес миллион рублей на оплату адвоката Бутиной

Марию Бутину арестовали в США в конце июня текущего года. В середине декабря девушка, которую подолгу держат в одиночке, лишают сна и применяют другие средства давления, согласилась пойти на сделку со следствием и признала себя виновной в попытке сговора с целью работы в США иностранным агентом без соответствующей регистрации в Минюсте страны.

Президент РФ Владимир Путин комментируя журналистам ситуацию с Марией Бутиной, заявил, что ей не в чем признаваться, так как она не выполняла в США никаких заданий российских государственных органов, и у американских властей не было никакого повода задерживать девушку.

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Автор: Александр Люблинский
#сша #фонд #пожертвование #бутина #оплатаадвоката

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