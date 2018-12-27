Путин напомнил о важности сохранения динамики в отношениях с Арменией

Российский лидер Владимир Путин в четверг, 27 декабря, встретился с исполняющим обязанности премьер-министра Армении с Николом Пашиняном. По его словам, динамику в отношениях Москвы и Еревана нужно сохранить, в том числе в сфере безопасности, по линии Организации договора о коллективной безопасности и в других объединениях.

Президент РФ также обсудит с исполняющим обязанности армянского премьера ключевые темы двусторонней повестки дня, перспективы взаимодействия Москвы и Еревана в интеграционных объединениях на евразийском пространстве.