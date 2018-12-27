Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
АЭС РФ выполнили госзадание по выработке электроэнергии

АЭС РФ выполнили госзадание по выработке электроэнергии

 Путин обновил перечень из 16 рабочих групп Госсовета по разным направлениям

Путин обновил перечень из 16 рабочих групп Госсовета по разным направлениям
Эксперт связал гибель двух жителей Грузии от вируса с деятельностью Центра Лугара

Эксперт связал гибель двух жителей Грузии от вируса с деятельностью Центра Лугара

 Пресс-секретарь президента Белоруссии назвала глупостями разговоры о пропаже Лукашенко

Пресс-секретарь президента Белоруссии назвала глупостями разговоры о пропаже Лукашенко
«Черная пантера» стала лучшим фильмом 2018 года по версии Rotten Tomatoes

«Черная пантера» стала лучшим фильмом 2018 года по версии Rotten Tomatoes

 Президент Южной Кореи по-русски поздравил Путина и всех россиян с Новым годом

Президент Южной Кореи по-русски поздравил Путина и всех россиян с Новым годом
АЭС РФ выполнили госзадание по выработке электроэнергии

АЭС РФ выполнили госзадание по выработке электроэнергии

 Путин обновил перечень из 16 рабочих групп Госсовета по разным направлениям

Путин обновил перечень из 16 рабочих групп Госсовета по разным направлениям
Эксперт связал гибель двух жителей Грузии от вируса с деятельностью Центра Лугара

Эксперт связал гибель двух жителей Грузии от вируса с деятельностью Центра Лугара

 Пресс-секретарь президента Белоруссии назвала глупостями разговоры о пропаже Лукашенко

Пресс-секретарь президента Белоруссии назвала глупостями разговоры о пропаже Лукашенко
«Черная пантера» стала лучшим фильмом 2018 года по версии Rotten Tomatoes

«Черная пантера» стала лучшим фильмом 2018 года по версии Rotten Tomatoes

 Президент Южной Кореи по-русски поздравил Путина и всех россиян с Новым годом

Президент Южной Кореи по-русски поздравил Путина и всех россиян с Новым годом
16:55   27 Декабря 2018
Россия

Путин напомнил о важности сохранения динамики в отношениях с Арменией

Путин напомнил о важности сохранения динамики в отношениях с Арменией

Российский лидер Владимир Путин в четверг, 27 декабря, встретился с исполняющим обязанности премьер-министра Армении с Николом Пашиняном. По его словам, динамику в отношениях Москвы и Еревана нужно сохранить, в том числе в сфере безопасности, по линии Организации договора о коллективной безопасности и в других объединениях. 

Президент РФ также обсудит с исполняющим обязанности армянского премьера ключевые темы двусторонней повестки дня, перспективы взаимодействия Москвы и Еревана в интеграционных объединениях на евразийском пространстве.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Анатолий Кубарев
#россия #путин #армения #пашинян

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...