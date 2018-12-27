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16:52   27 Декабря 2018
Россия

Греф: Большого сокращения сети отделений «Сбербанка» не будет 

Греф: Большого сокращения сети отделений «Сбербанка» не будет 

Большого сокращения сети отделений Сбербанк не планирует, они сохранятся, но в качестве консультационных центров. Об этом сообщил глава Сбербанка Герман Греф в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, «какое-то сокращение, наверное, произойдет». Он объяснил это тем, что люди все меньше будут обращаться за услугой, пользуясь способами общаться с финансовым учреждением дистанционно.

«Скорее всего, сеть сохранится как консультационные пункты, куда человеку будет удобно зайти, чтобы получить консультацию, научиться пользоваться какими-то дистанционными сервисами», — сказал Греф.

Он отметил, что масштаб сокращения сотрудников будет зависеть от того, насколько сеть адаптируется к продажам новых продуктов экоcистемы Сбербанка, куда входят различные финансовые и нефинансовые сервисы, например, медицинские.  Греф рассказал, что в Сбербанке представляли, что со временем сокращение потребуется. Поэтому «потихоньку» сокращают сеть отеделний, тех, которые мало посещаются и могут быть закрыты без ущерба для клиентского сервиса. Однако это касается только городов. В сельской местности, заверил он, сеть будет сохраняться. И более того, в течение двух ближайших лет она присутствие Сбербанка в селах будет наращиваться.  

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Автор: Вячеслав Каширин
#россия #экономика #сбербанк #греф

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