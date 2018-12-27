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16:49   27 Декабря 2018
Россия

Голикова: С 2019 года пенсии вырастут на семь процентов

Голикова: С 2019 года пенсии вырастут на семь процентов

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что в среднем прибавка к пенсионным выплатам составит около тысячи рублей. Информация об этом опубликована на странице правительства в твиттере.

Политик рассказала, что пенсионная система готова к индексации выплат. С 1 января наступающего года пенсии вырастут на 7,05%, что выше уровня инфляции.

Ранее премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву доложили о готовности к индексации пенсий с января 2019 года. По словам главы Минфина Антона Силуанова, на эти цели в бюджете выделены деньги. В следующем году планируется потратить более 340 миллиардов рублей.

Медведев напомнил, что главная цель пенсионной реформы — улучшить жизнь пенсионеров.

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Автор: Павел Никифоров
#россия #пенсии #голикова

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