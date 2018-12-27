Космическое агентство Саудровской Аравии возглавит принц

Сын короля Саудовской Аравии Султан бен Сальман бен Абдель Азиз возглавит созданное в стране национальное космическое агентство.

О создании саудовского Главного управления по космосу, а также о том, кто будет им руководить, в четверг сообщает телеканал Al Arabiya.

При этом отмечается, что саудовский принц Султан бен Сальман бен Абдель Азиз до назначения главой космического агентств, возглавлял Главное управление по туризму и национальному наследию Саудовской Аравии.