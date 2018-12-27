Собор святого Стефана в Вене эвакуировали из-за угрозы взрыва

Австрийская полиция эвакуировала посетителей собора святого Стефана в Вене в связи с сообщением о якобы заложенной там бомбе.

Об этом сообщается на странице полиции Вены в сети микроблогов Twitter. Там же отмечается, что в ходе проведенной в соборе проверки не было обнаружено никакого взрывного устройства.

«Обыск в соборе св. Стефана не дал результатов, оцепление снято, началось расследование в отношении звонившего», - говорится в опубликованном сообщении.

Изначально о том, что в центре австрийской столицы из собора эвакуируют людей после звонка о минировании сообщило агентство Reuters.