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16:31   27 Декабря 2018
Весь мир

Собор святого Стефана в Вене эвакуировали из-за угрозы взрыва

Собор святого Стефана в Вене эвакуировали из-за угрозы взрыва

Австрийская полиция эвакуировала посетителей собора святого Стефана в Вене в связи с сообщением о якобы заложенной там бомбе.

Об этом сообщается на странице полиции Вены в сети микроблогов  Twitter. Там же отмечается, что в ходе проведенной в соборе проверки не было обнаружено никакого взрывного устройства.

«Обыск в соборе св. Стефана не дал результатов, оцепление снято, началось расследование в отношении звонившего», - говорится в опубликованном сообщении.

Изначально о том, что в центре австрийской столицы из собора эвакуируют людей после звонка о минировании сообщило агентство Reuters.

 

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Автор: Александр Люблинский
#полиция #австрия #эвакуация #вена #собор #минирование

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