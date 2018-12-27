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17:11   27 Декабря 2018
Россия

Пострадавшей при падении строительных лесов девочке помогли читатели «ПД»

Пострадавшей при падении строительных лесов девочке помогли читатели «ПД»

«Петербургский дневник» не смог оставить в беде 16-летнюю девушку, на которую 21 августа 2018 года обрушились строительные ограждения с арки Главного штаба.

ЧП произошло из-за урагана. На Диану Савенкову обрушились строительные ограждения, когда ей было всего 15 лет. В больницу девочку госпитализировали со сломанным позвоночником и ушибом спинного мозга. Школьница мужественно перенесла серию операцией.

Тогда давать прогнозы врачи отказались - шансов было мало. Но главное - верить, решила Диана, последовав совету читателей «Петербургского дневника». И Диана поверила. Редакция издания решила помочь девочке и создала группу, в которой  300 неравнодушных петербуржцев собрали деньги для подростка - свыше 250 тысяч рублей. 

Эти средства пойдут на реабилитацию. Впереди Диану ждет еще одна операция и долгий период восстановления: от трех до семи лет. Сегодня, не без помощи людей, у девушки появился шанс встать на ноги.

Пострадавшей при падении строительных лесов девочке помогли читатели «ПД»

В преддверии Нового года «Петербургский дневник» навестил девочку в больнице и подарил ей графический планшет. Диана - творческая личность, любит писать стихи и рисовать. Мама ребенка поблагодарила редакцию газеты за участие и всех людей, которые не прошли мимо горя ее семьи. 

Людмила Савенкова работает уборщицей и ей приходится не просто. Диана не ходит, а на ее попечении еще одна дочь - совсем малышка. Савенкова рассказала, что главная проблема - это квартира. Савенковы живут на последнем этаже в 5-этажном доме, который находится в поселке Шушары. Лифта нет. 

Между операциями Диану отпускают домой, но поднять и спустить лежачего ребенка по узкой лестнице мучительно сложно. Мать не может вынести девочку на улицу без помощи врачей. И дом превращается для Дианы в заточение.

Квартирный вопрос Савенкова обсуждает с владельцами строительной компании, которая проводила работы на арке Главного штаба. По ее словам, обещают помочь в 2019 году. Отдать должное бизнесменам, от девочки они не отвернулись, регулярно приносят подарки и на лечение перевели средства.

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Автор: Екатерина Розина
#россия #санкт-петербург #чп #общество #савенкова

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