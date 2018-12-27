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 Экс-министр финансов Саудовской Аравии возглавил МИД

Экс-министр финансов Саудовской Аравии возглавил МИД
16:17   27 Декабря 2018
Весь мир

Экс-министр финансов Саудовской Аравии возглавил МИД

Экс-министр финансов Саудовской Аравии возглавил МИД

Бывшего министра финансов Ибрагима аль-Ассафа назначили главой внешнеполитического ведомства Саудовской Аравии, передает телеканал «Аль-Арабия». Прежний глава саудовского МИД Адель аль-Джубейр занял пост государственного министра по иностранным делам​​​. 

В четверг, 27 декабря, король Саудовской Аравии впервые за несколько лет изменил состав кабинет министров страны. Согласно указу, сменили министров СМИ, спорта и образования, губернаторов, советника по национальной безопасности и директора общественной безопасности Саудовской Аравии.

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Автор: Анатолий Кубарев
#мид #общество #экс-министр #саудовская аравия

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