Экс-министр финансов Саудовской Аравии возглавил МИД

Бывшего министра финансов Ибрагима аль-Ассафа назначили главой внешнеполитического ведомства Саудовской Аравии, передает телеканал «Аль-Арабия». Прежний глава саудовского МИД Адель аль-Джубейр занял пост государственного министра по иностранным делам​​​.

В четверг, 27 декабря, король Саудовской Аравии впервые за несколько лет изменил состав кабинет министров страны. Согласно указу, сменили министров СМИ, спорта и образования, губернаторов, советника по национальной безопасности и директора общественной безопасности Саудовской Аравии.

#SaudiArabia appoints Ibrahim al-Assaf as Foreign Minister and Adel al-#Jubeir as Minister of State for Foreign Affairs pic.twitter.com/oT2qSIZO6X