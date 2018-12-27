Мину времен войны нашли в ливневой канализации на юго-востоке Москвы

Минометную мину калибром 120 миллиметров обнаружили в ливневой канализации возле жилого дома на юго-востоке Москвы. На место уже прибыли саперы. Предположительно, боеприпас времен войны.

Взрывателя на мине не было. Саперы после изъятия собираются обезвредить боеприпас на специальном полигоне.

Напомним, крупнейший арсенал времен войны был найден на западе столицы в 2017 году. Из квартиры многоэтажного дома саперы изъяли 80 снарядов, мин и гранат. Все они были без взрывателей и взрывных веществ. Вероятно, весь этот арсенал принадлежал недавно умершему «черному копателю».