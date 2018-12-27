Комплекс «Авангард» подтвердил способность развивать скорость в 27 Махов на испытаниях

Последние испытания подвижного грунтового ракетного комплекса «Авангард» подтвердили его способность развивать скорость в 27 Махов. Об этом заявил вице-премьер РФ Юрий Борисов в интервью телеканалу «Россия 24».

По его словам, испытания показали, что гиперзвуковой блок достиг скоростей, близких к скорости 30 Махов​ — он набрал 27 Махов. При этом чиновник уточнил, что «практически на этих скоростях ни одна противоракета сбить его не может». 26 декабря Минобороны РФ по поручению главы государства Владимира Путина провело успешный испытательный пуск ракеты с гиперзвуковым планирующим крылатым боевым блоком комплекса «Авангард». Ракету запустили из позиционного района Домбаровский в Оренбуржье. Она поразила цель на Камчатке на расстоянии в шесть тысяч километров. Таким образом, программа летных испытаний ракеты комплекса «Авангард» полностью выполнена, что позволяет начать поставки комплекса на вооружение в установленные сроки.

На прошлой неделе в ходе расширенного заседания коллегии Минобороны России в присутствии главы государства Владимира Путина глава ведомства Сергей Шойгу заявил, что новейший ракетный комплекс «Авангард» будет поставлен на боевое дежурство уже в 2019 году.

Он отметил, что в следующем году Министерству обороны предстоит решить ряд превентивных задач. По стратегическим ядерным силам — поставить на боевое дежурство в ракетные войска стратегического назначения 31 пусковую установку с межконтинентальными баллистическими ракетами «Авангард» и «Ярс».

Министр также доложил главнокомандующему, что в 2018 году ведомство выполнило все предусмотренные планом и государственным оборонным заказом мероприятия. По словам Шойгу, по некоторым номенклатурам, таким, например, как самолеты и вертолеты, Минобороны выходит на плановые показатели. В этой связи задачи, поставленные президентом по диверсификации, становятся особенно актуальными.

Во многом повышению эффективности выполнения гособоронзаказа способствовало создание по поручению главы государства единой информационной системы расчетов по гособоронзаказу, в рамках которой в 2018 году разработана и внедрена методика ведения раздельного учета финансово-хозяйственной деятельности.