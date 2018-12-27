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16:27   27 Декабря 2018
Политика

Эксперт связал гибель двух жителей Грузии от вируса с деятельностью Центра Лугара

Эксперт связал гибель двух жителей Грузии от вируса с деятельностью Центра Лугара

Вспышка вируса H1N1 в Грузии унесла жизни минимум двух человек. Так сообщает Центр по контролю заболеваний. Американский журналист Джеффри Сильверман считает, что жертв минимум пять, а государство утаивает информацию.

Эксперт заявил, что штамм вируса мог появиться в результате генетических манипуляций в Исследовательском центре Ричарда Лугара, который находится рядом с российско-грузинской границей. Организацию подозревают в изготовлении биологического оружия.

Как сообщил портал «360», первой жертвой свиного гриппа стала беременная жительница Батуми. Женщина скончалась после родов, ребенка, к счастью, удалось спасти. На следующий день от вируса погиб житель Кутаиси.

Глава Центра по контролю заболеваний Грузии Амиран Гамкрелидзе согласился, что в стране действительно есть вспышка вируса. Эпидемией ее пока называть рано, потому что в таком случае заразиться должны не менее 450 человек. Сейчас же вирусом H1N1 больны всего 220.

Сильверман считает, что от гриппа пострадало гораздо больше человек. Власти страны скрывают настоящую информацию о количестве погибших и заразившихся. Эксперт полагает, что руководство Грузии и США боится, что настоящая информация станет доступна для граждан. Ее обнародование угрожает дальнейшим экспериментам с вирусами.

Вспышку гриппа журналист связал с работой лаборатории Лугара. На это указывает агрессивность штамма вируса, считает эксперт.

Эксперт связал гибель двух жителей Грузии от вируса с деятельностью Центра Лугара

Сильверман полагает, что вирус является продуктом генной модификации, поскольку содержит в себе ДНК человека и животного. Люди погибают, а нулевой пациент не выявлен, отметил он.

Ранее глава войск химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов заявил, что американские ученые в лаборатории Лугара проверяли на жителях Грузии токсичный препарат под видом нового лекарства.

Европейские специалисты проверили лабораторию и не нашли ничего подозрительного. Это подтвердил руководитель Центра по контролю заболеваний Грузии Амиран Гамкрелидзе.

В МИД РФ считают, что мероприятия прошло, чтобы ввести в заблуждение мировое сообщество. Российская сторона предполагает, что США и Грузия скрывают настоящую информацию даже после проверок.

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Автор: Петр Сидоров
#грузия #биооружие #лугар

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