Пресс-секретарь президента Белоруссии назвала глупостями разговоры о пропаже Лукашенко

Пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт в комментарии «Политике Сегодня» назвала глупостями разговоры в СМИ о пропаже Александра Лукашенко после четырехчасовых переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.

«Очередные какие-то глупости. Несколько часов назад у Александра Григорьевича было мероприятие. Если откроете белорусскую ленту новостей, то увидите все в полном объеме. Честно говоря, даже не считаю нужным комментировать эти глупости», — заметила Наталья Эйсмонт.

Действительно, на сайте БелТА опубликована новость о благотворительном празднике для детей, который посетил Александр Лукашенко 27 декабря. Это первая новость в разделе «президент» с вечера 25 декабря.

Белорусский лидер прилетал в Москву 25 декабря. В тот же день в Кремле состоялись «непростые» переговоры с Путиным, которые продолжались четыре часа. После этого о Лукашенко не было известно в СМИ более суток. В журналисткой среде обсуждают, что самолет президента Белоруссии Boeing-737 с бортовым номером EW-001PA вечером 26 декабря еще находился на правительственном перроне московского аэропорта Внуково- 2.