Вице-президент союза Туриндустрии посоветовал россиянам отдыхать на родине

Вице-президент Российского союза Туриндустрии Юрий Барзыкин отметил, что у граждан РФ возможность получить помощь внутри страны значительно выше, чем за рубежом. Советник главы Федерального агентства по туризму Андрей Манаков отметил, что в России высокий уровень безопасности туризма.

«Все российские туристические направления отвечают требованиям безопасности», — добавил он.

Манаков рассказал «НьюИнформ», что не только россияне, но и иностранцы, предпочитают отдыхать в Москве, Санкт-Петербурге, северо-кавказских республиках, Забайкалье, Иркутской и Вологодской областях. Российские специалисты в области туризма посоветовали гражданам РФ, желающим отдохнуть за пределам страны, посетить государства постсоветского пространства и ближнего зарубежья.