Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Комплекс «Авангард» подтвердил способность развивать скорость в 27 Махов на испытаниях

Комплекс «Авангард» подтвердил способность развивать скорость в 27 Махов на испытаниях

 Мину времен войны нашли в ливневой канализации на юго-востоке Москвы

Мину времен войны нашли в ливневой канализации на юго-востоке Москвы
Эксперт связал гибель двух жителей Грузии от вируса с деятельностью Центра Лугара

Эксперт связал гибель двух жителей Грузии от вируса с деятельностью Центра Лугара

 Пресс-секретарь президента Белоруссии назвала глупостями разговоры о пропаже Лукашенко

Пресс-секретарь президента Белоруссии назвала глупостями разговоры о пропаже Лукашенко
Собор святого Стефана в Вене эвакуировали из-за угрозы взрыва

Собор святого Стефана в Вене эвакуировали из-за угрозы взрыва

 Экс-министр финансов Саудовской Аравии возглавил МИД

Экс-министр финансов Саудовской Аравии возглавил МИД
Комплекс «Авангард» подтвердил способность развивать скорость в 27 Махов на испытаниях

Комплекс «Авангард» подтвердил способность развивать скорость в 27 Махов на испытаниях

 Мину времен войны нашли в ливневой канализации на юго-востоке Москвы

Мину времен войны нашли в ливневой канализации на юго-востоке Москвы
Эксперт связал гибель двух жителей Грузии от вируса с деятельностью Центра Лугара

Эксперт связал гибель двух жителей Грузии от вируса с деятельностью Центра Лугара

 Пресс-секретарь президента Белоруссии назвала глупостями разговоры о пропаже Лукашенко

Пресс-секретарь президента Белоруссии назвала глупостями разговоры о пропаже Лукашенко
Собор святого Стефана в Вене эвакуировали из-за угрозы взрыва

Собор святого Стефана в Вене эвакуировали из-за угрозы взрыва

 Экс-министр финансов Саудовской Аравии возглавил МИД

Экс-министр финансов Саудовской Аравии возглавил МИД
16:05   27 Декабря 2018
Россия

Вице-президент союза Туриндустрии посоветовал россиянам отдыхать на родине

Вице-президент союза Туриндустрии посоветовал россиянам отдыхать на родине

Вице-президент Российского союза Туриндустрии Юрий Барзыкин отметил, что у граждан РФ возможность получить помощь внутри страны значительно выше, чем за рубежом. Советник главы Федерального агентства по туризму Андрей Манаков отметил, что в России высокий уровень безопасности туризма.

«Все российские туристические направления отвечают требованиям безопасности», — добавил он. 

Манаков рассказал «НьюИнформ», что не только россияне, но и иностранцы, предпочитают отдыхать в Москве, Санкт-Петербурге, северо-кавказских республиках, Забайкалье, Иркутской и Вологодской областях. Российские специалисты в области туризма посоветовали гражданам РФ, желающим отдохнуть за пределам страны, посетить государства постсоветского пространства и ближнего зарубежья.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Анатолий Кубарев
#россия #отдых #общество #путешествия

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...