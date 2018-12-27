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16:17   27 Декабря 2018
Весь мир

Трамп напомнил демократам, что они сами пострадают в результате «шатдауна»

Трамп напомнил демократам, что они сами пострадают в результате «шатдауна»

Американский президент Дональд Трамп указал представителям Демократической партии на то, что временное прекращение работы ряда федеральных структур оставит без оплаты в числе прочих и самих сторонников партии.

Об этом Трамп написал в четверг в своем микроблоге Twitter:

«Понимают ли демократы, что многие люди, которым не платят, - демократы?», - задался вопросом американский лидер.

Также он поинтересовался – поняли ли демократы наконец, что Америке нужно обезопасить себя со стороны мексиканской границы, предотвратив проникновение в страну банд, преступников, незаконных мигрантов и наркотиков.

 

Напомним:  приостановка работы ряда федеральных ведомств США произошла 22 декабря из-за того, что Конгресс так и не утвердил бюджет на новый финансовый год, который начался 1 октября. Причиной  задержки утверждения бюджета стали разногласия между Конгрессом и президентом Трампом по поводу финансирования строительства стены на южной границе страны, на которое глава государства требует выделить пять миллиардов долларов, в то время как Конгресс считает достаточным выделение 1,3 миллиарда долларов на безопасность границ.

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Автор: Александр Люблинский
#сша #трамп #финансирование #демократы #стена #шатдаун

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