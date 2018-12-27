Трамп напомнил демократам, что они сами пострадают в результате «шатдауна»

Американский президент Дональд Трамп указал представителям Демократической партии на то, что временное прекращение работы ряда федеральных структур оставит без оплаты в числе прочих и самих сторонников партии.

Об этом Трамп написал в четверг в своем микроблоге Twitter:

«Понимают ли демократы, что многие люди, которым не платят, - демократы?», - задался вопросом американский лидер.

Также он поинтересовался – поняли ли демократы наконец, что Америке нужно обезопасить себя со стороны мексиканской границы, предотвратив проникновение в страну банд, преступников, незаконных мигрантов и наркотиков.

Have the Democrats finally realized that we desperately need Border Security and a Wall on the Southern Border. Need to stop Drugs, Human Trafficking,Gang Members & Criminals from coming into our Country. Do the Dems realize that most of the people not getting paid are Democrats? — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 27 декабря 2018 г.

Напомним: приостановка работы ряда федеральных ведомств США произошла 22 декабря из-за того, что Конгресс так и не утвердил бюджет на новый финансовый год, который начался 1 октября. Причиной задержки утверждения бюджета стали разногласия между Конгрессом и президентом Трампом по поводу финансирования строительства стены на южной границе страны, на которое глава государства требует выделить пять миллиардов долларов, в то время как Конгресс считает достаточным выделение 1,3 миллиарда долларов на безопасность границ.