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15:51   27 Декабря 2018
Россия

Путин призвал губернаторов мобилизовать накопленный опыт

Путин призвал губернаторов мобилизовать накопленный опыт

Президент РФ Владимир Путин в Кремле встретился с главами регионов. Он призвал политиков мобилизовать накопленный опыт, чтобы не обмануть ожидания избирателей и исполнить общения.

Путин отметил, что новоизбранным губернаторам нужно доказать состоятельность и выполнить обещания, которые те дали во время избирательной компании. Президент знает, что у каждого из глав регионов разный жизненный и административный опыт, но на этой должности необходимо мобилизовать знания.

Работать надо на благо людей, подчеркнул Путин. Российский лидер пожелал всем удачи в работе.

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Автор: Павел Никифоров
#путин #выборы #губернаторы

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