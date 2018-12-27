Путин призвал губернаторов мобилизовать накопленный опыт

Президент РФ Владимир Путин в Кремле встретился с главами регионов. Он призвал политиков мобилизовать накопленный опыт, чтобы не обмануть ожидания избирателей и исполнить общения.

Путин отметил, что новоизбранным губернаторам нужно доказать состоятельность и выполнить обещания, которые те дали во время избирательной компании. Президент знает, что у каждого из глав регионов разный жизненный и административный опыт, но на этой должности необходимо мобилизовать знания.

Работать надо на благо людей, подчеркнул Путин. Российский лидер пожелал всем удачи в работе.