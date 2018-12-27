Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Комплекс «Авангард» подтвердил способность развивать скорость в 27 Махов на испытаниях

Комплекс «Авангард» подтвердил способность развивать скорость в 27 Махов на испытаниях

 Мину времен войны нашли в ливневой канализации на юго-востоке Москвы

Мину времен войны нашли в ливневой канализации на юго-востоке Москвы
Эксперт связал гибель двух жителей Грузии от вируса с деятельностью Центра Лугара

Эксперт связал гибель двух жителей Грузии от вируса с деятельностью Центра Лугара

 Пресс-секретарь президента Белоруссии назвала глупостями разговоры о пропаже Лукашенко

Пресс-секретарь президента Белоруссии назвала глупостями разговоры о пропаже Лукашенко
Собор святого Стефана в Вене эвакуировали из-за угрозы взрыва

Собор святого Стефана в Вене эвакуировали из-за угрозы взрыва

 Экс-министр финансов Саудовской Аравии возглавил МИД

Экс-министр финансов Саудовской Аравии возглавил МИД
Комплекс «Авангард» подтвердил способность развивать скорость в 27 Махов на испытаниях

Комплекс «Авангард» подтвердил способность развивать скорость в 27 Махов на испытаниях

 Мину времен войны нашли в ливневой канализации на юго-востоке Москвы

Мину времен войны нашли в ливневой канализации на юго-востоке Москвы
Эксперт связал гибель двух жителей Грузии от вируса с деятельностью Центра Лугара

Эксперт связал гибель двух жителей Грузии от вируса с деятельностью Центра Лугара

 Пресс-секретарь президента Белоруссии назвала глупостями разговоры о пропаже Лукашенко

Пресс-секретарь президента Белоруссии назвала глупостями разговоры о пропаже Лукашенко
Собор святого Стефана в Вене эвакуировали из-за угрозы взрыва

Собор святого Стефана в Вене эвакуировали из-за угрозы взрыва

 Экс-министр финансов Саудовской Аравии возглавил МИД

Экс-министр финансов Саудовской Аравии возглавил МИД
15:44   27 Декабря 2018
Россия

Новак не исключил снижение добычи нефти в России в 2021-2022 годах

Новак не исключил снижение добычи нефти в России в 2021-2022 годах

Министр энергетики РФ Александр Новак не исключил снижения добычи нефти в России в 2021-2022 годах, если не будут введены стимулирующие меры. Об этом он сообщил журналистам в четверг.

По словам министра, если стимулирующие меры будут приняты, то «полку (добычи, — ИА «ПС») 550-560 миллионов тонн удастся сохранить. Если же не будут приняты стимулирующие меры, то ведомство прогнозирует снижение добычи.

«Если мы введем эти меры, то в Западной Сибири дополнительно станут рентабельными объемы добычи от пяти до 10 миллиардов тонн. Сейчас же они нерентабельны», — сказал Новак.

Он отметил, что введение НДД должно стимулировать добычу нефти в Западной Сибири, где потенциал добычи снижается. Поэтому, по его словам, нужно срочно принимать меры по сохранению этого потенциала. Иначе с 2021 года произойдет снижение.

«Мы раньше мягко это говорили, но сейчас мы публично это говорим», — сказал министр.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Вячеслав Каширин
#россия #экономика #новак #нефть

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...