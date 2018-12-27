Новак не исключил снижение добычи нефти в России в 2021-2022 годах

Министр энергетики РФ Александр Новак не исключил снижения добычи нефти в России в 2021-2022 годах, если не будут введены стимулирующие меры. Об этом он сообщил журналистам в четверг.

По словам министра, если стимулирующие меры будут приняты, то «полку (добычи, — ИА «ПС») 550-560 миллионов тонн удастся сохранить. Если же не будут приняты стимулирующие меры, то ведомство прогнозирует снижение добычи.

«Если мы введем эти меры, то в Западной Сибири дополнительно станут рентабельными объемы добычи от пяти до 10 миллиардов тонн. Сейчас же они нерентабельны», — сказал Новак.

Он отметил, что введение НДД должно стимулировать добычу нефти в Западной Сибири, где потенциал добычи снижается. Поэтому, по его словам, нужно срочно принимать меры по сохранению этого потенциала. Иначе с 2021 года произойдет снижение.