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15:46   27 Декабря 2018
Весь мир

Турция испытала авиабомбу собственной разработки

Турция испытала авиабомбу собственной разработки

Министерство промышленности и технологий Турции сообщило об успешных испытаниях первой авиабомбы собственной разработки МК-84. За испытаниями наблюдал глава министерства Мустафа Варанк. 

В министерстве отметили, что авиабомба весом в одну тонну превысила скорость звука в 1,5 раза и пробила бетонную цель толщиной один метр. Варанк, рассказывая о своих впечатлениях, назвал испытания историческими. По его мнению, они свидетельствуют о «еще одном важном успехе турецкой оборонной промышленности».

Испытания авиабомбы проходили на базе HABRAS, расположенной в районе Карапынар провинции Конья.

 

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Автор: Виктория Разумовская
#турция #авиабомба #армия и опк

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