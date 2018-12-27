Турция испытала авиабомбу собственной разработки

Министерство промышленности и технологий Турции сообщило об успешных испытаниях первой авиабомбы собственной разработки МК-84. За испытаниями наблюдал глава министерства Мустафа Варанк.

В министерстве отметили, что авиабомба весом в одну тонну превысила скорость звука в 1,5 раза и пробила бетонную цель толщиной один метр. Варанк, рассказывая о своих впечатлениях, назвал испытания историческими. По его мнению, они свидетельствуют о «еще одном важном успехе турецкой оборонной промышленности».

Испытания авиабомбы проходили на базе HABRAS, расположенной в районе Карапынар провинции Конья.