Турция испытала авиабомбу собственной разработки
Министерство промышленности и технологий Турции сообщило об успешных испытаниях первой авиабомбы собственной разработки МК-84. За испытаниями наблюдал глава министерства Мустафа Варанк.
В министерстве отметили, что авиабомба весом в одну тонну превысила скорость звука в 1,5 раза и пробила бетонную цель толщиной один метр. Варанк, рассказывая о своих впечатлениях, назвал испытания историческими. По его мнению, они свидетельствуют о «еще одном важном успехе турецкой оборонной промышленности».
Испытания авиабомбы проходили на базе HABRAS, расположенной в районе Карапынар провинции Конья.
Sn. Cumhurbaşkanımızın açılışını yaptığı TÜBİTAK SAGE HABRAS Altyapısı'nda tarihi bir ana daha şahit olduk. Yapılan testte; yaklaşık 1 tonluk mühimmat, ses hızının 1.5 katında hızlandırılarak hedefe ulaştı. Savunma Sanayimiz için önemli bir başarıya daha imza atılmış oldu. pic.twitter.com/yvHhydWZVO— Mustafa Varank (@varank) December 27, 2018