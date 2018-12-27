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15:39   27 Декабря 2018
Россия

Медведев знает о готовности к индексации пенсий с 1 января

Медведев знает о готовности к индексации пенсий с 1 января

Заместитель председателя правительства по вопросам социальной политики Татьяна Голикова, министр финансов Антон Силуанов, министр труда Максим Топилин и глава Пенсионного фонда РФ Антон Дроздов четверг, 27 декабря, в ходе совещания доложили премьер-министру Дмитрию Медведеву о готовности к индексации пенсий с 1 января 2019 года.

«Всю подготовительную работу завершили», — сказала Голикова.

Глава Минфин РФ Антон Силуанов заверил Медведева, что в бюджете есть деньги на индексацию пенсий. По его словам, деньги в федеральном бюджете, которые понадобятся для пенсионных изменений, предусмотрели в полном объеме.

«Как на следующий год, так и на предстоящую трехлетку», — добавил министр финансов.

Голикова напомнила, что только в 2019 году на индексации пенсий дополнительно направят 341 миллиард рублей. Топилин отметил, что приняли необходимые законодательные изменения.

«Сейчас все документы по реализации этих законов подготовили», — резюмировал министр.

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Автор: Анатолий Кубарев
#экономика #медведев #пенсии #индексация

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