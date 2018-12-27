Путин в Кремле проводит встречу с избранными губернаторами

Победители недавно прошедших в российских регионах губернаторских выборов в четверг были приглашены в Кремль на встречу с президентом РФ Владимиром Путиным.

О встрече главы государства с избранными губернаторами регионов сообщает РИА Новости.

В частности, сообщается, Путин проводит встречу с главой Хакасии Валентином Коноваловым, губернатором Пермского края Олегом Кожемяко, губернатором Хабаровского края – Сергеем Фургалом, главой Владимирской области Владимиром Сипягиным и главой Ненецкого автономного округа – Александром Цыбульским. Также отмечается, что на встрече присутствует руководитель администрации президента РФ Аентон Вайно со своим первым заместителем Сергеем Кириенко.