ЛНР: Киев использовал военное положение для наращивания сил в Донбассе

Украина воспользовалась военным положением в стране для того, чтобы нарастить силы и средства у линии соприкосновения в Донбассе. Об этом рассказал официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

Напомним, 26 ноября на Украине по указу президента Петра Порошенко было введено военное положение сроком на 30 дней. Это произошло после того, как украинские военные корабли нарушили границу России и были задержаны пограничниками. Накануне Порошенко объявил об окончании действия военного положения.

По словам Марочко, этот период помог Киеву нарастить силы и средства вдоль линии боевого соприкосновения. Эти действия выдавались властями страны за «успехи в повышении обороноспособности страны» и повлекли ощутимые последствия для мирных граждан Украины.