Почти 31 млн неработающих пенсионеров увеличат пенсии в 2019 году — Голикова

Заместитель председателя правительства по вопросам социальной политики РФ Татьяна Голикова в четверг, 27 декабря, сообщила, что 30, 787 миллионам неработающих пенсионеров увеличат пенсии в 2019 году.

«Среднее увеличение пенсий по стране составит тысячу рублей», — уточнила Голикова в ходе совещания у премьер-министра Медведева.

По ее словам, увеличить пенсии неработающим пенсионерам получится за счет недавно принятых изменений в пенсионном законодательстве. Планируется, что к 2024 году выплата составит около двадцати тысяч рублей ежемесячно.