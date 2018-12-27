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15:20   27 Декабря 2018
Россия

Почти 31 млн неработающих пенсионеров увеличат пенсии в 2019 году — Голикова

Почти 31 млн неработающих пенсионеров увеличат пенсии в 2019 году — Голикова

Заместитель председателя правительства по вопросам социальной политики РФ Татьяна Голикова в четверг, 27 декабря, сообщила, что 30, 787 миллионам неработающих пенсионеров увеличат пенсии в 2019 году. 

«Среднее увеличение пенсий по стране составит тысячу рублей», — уточнила Голикова в ходе совещания у премьер-министра Медведева.

По ее словам, увеличить пенсии неработающим пенсионерам получится за счет недавно принятых изменений в пенсионном законодательстве. Планируется, что к 2024 году выплата составит около двадцати тысяч рублей ежемесячно. 

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #пенсии #пенсионеры #голикова

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