Почти 31 млн неработающих пенсионеров увеличат пенсии в 2019 году — Голикова
Заместитель председателя правительства по вопросам социальной политики РФ Татьяна Голикова в четверг, 27 декабря, сообщила, что 30, 787 миллионам неработающих пенсионеров увеличат пенсии в 2019 году.
«Среднее увеличение пенсий по стране составит тысячу рублей», — уточнила Голикова в ходе совещания у премьер-министра Медведева.
По ее словам, увеличить пенсии неработающим пенсионерам получится за счет недавно принятых изменений в пенсионном законодательстве. Планируется, что к 2024 году выплата составит около двадцати тысяч рублей ежемесячно.
Узнать все об индексации страховых пенсий неработающих пенсионеров можно на сайте ПФР: https://t.co/RjOlVl0peK. Обращаем внимание, что прибавка рассчитывается индивидуально и зависит от размера вашей пенсии. #ПФР #пенсионныйфонд #важнознать #индексацияпенсии #страховаяпенсия pic.twitter.com/J2RrbgwLfQ— Пенсионный фонд РФ (@pension_fond) 25 декабря 2018 г.