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15:15   27 Декабря 2018
Весь мир

ОАЭ первой из арабских стран возобновит работу посольства в Дамаске

ОАЭ первой из арабских стран возобновит работу посольства в Дамаске

Посольство Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) откроется в четверг в Дамаске. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в сирийском внешнеполитическом ведомстве.

В течение этой недели в здании посольства проходит косметический ремонт. Сейчас идут последние приготовления к открытию диппредставительства.

ОАЭ закрыли посольство в Дамаске в 2012 году в связи с сирийским кризисом. Эмираты стали первыми из арабских стран, кто восстановит работу дипмиссии в Сирии.

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Автор: Вячеслав Каширин
#дамаск #политика #оаэ #весь мир

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