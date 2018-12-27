ОАЭ первой из арабских стран возобновит работу посольства в Дамаске

Посольство Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) откроется в четверг в Дамаске. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в сирийском внешнеполитическом ведомстве.

В течение этой недели в здании посольства проходит косметический ремонт. Сейчас идут последние приготовления к открытию диппредставительства.