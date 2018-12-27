МИД РФ потребовал Киев «прекратить произвол» в отношении Вышинского

Ведомство призвало выпустить журналиста Кирилла Вышинского на свободу, сообщили РИА Новости.

Накануне стало известно, что Херсонский городской суд продлил арест главы «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского на месяц. Его адвокат Андрей Доманский рассказал, что ходатайство о продлении ареста удовлетворено лишь частично.

Российский МИД в ответ на это призвал соответствующие международные организации ответить на произвол, а также надавить на киевский режим. Министерство требует освободить журналиста и прекратить «правовой произвол».

Задержали Вышинского в Киеве в середине мая 2018 года. Журналиста обвинили в государственной измене и поддержке самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Президент РФ Владимир Путин заявил, что ничего похожего ранее не случалось. Вышинского, по словам российского лидера, арестовали за профессиональную деятельность.