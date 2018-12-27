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15:28   27 Декабря 2018
Россия

Власти Крыма предположили, что Лолите российские законы не указ

Власти Крыма предположили, что Лолите российские законы не указ

Крымские власти прокомментировали заявление певицы Лолиты Милявской, что она «в душе» всегда будет считать полуостров, принадлежащим Украине.

Свое мнение по поводу высказывания Лолиты выразил первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс, который назвал слова певицы по меньшей мере странными.

«Теперь ей, наверное, в Крыму делать нечего. Мы так понимаем, что для нее Конституция Российской Федерации и законы России не указ, раз делаются подобные заявления», - отметил политик.

Ранее Лолита Милявская, рассказывая в интервью каналу «Крючок.TV» о том, почему украинские спецслужбы запретили ей въезд в страну сроком на три года, выразила полное недоумение по этому поводу. Она пояснила, что запрет на посещение Украины,  из-за ее визита в Керчь в 2015 году, стал для нее полной неожиданностью. Певица подчеркнула, что никогда не участвовала ни в одной акции – государственной или предвыборной, и никогда не ездила «воспевать оду Крыму» вместе с президентом.

«Я – гражданка России. Я въехала по своему паспорту на ту территорию, которую Россия сейчас считает своей. Для меня Крым – это по-прежнему Украина, в душе», - подчеркнула она.

Власти Крыма предположили, что Лолите российские законы не указ 

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Автор: Александр Люблинский
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