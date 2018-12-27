Власти Палестины приостановили импорт ряда продуктов из Израиля

Палестинское правительство приостановило импорт овощей, фруктов и птицы из Израиля. По данным официального информационное агентство ВАФА, совет министров Палестины в четверг, 27 декабря, в ходе еженедельного заседания в городе Рамаллах решил приостановить импорт израильских продуктов.

Решение распространили на овощи, фрукты и птицу, которые импортируют из Израиля. Совет министров призвал людей сотрудничать с правительством, чтобы защитить местных производителей и палестинскую экономику.