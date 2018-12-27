Власти Палестины приостановили импорт ряда продуктов из Израиля
Палестинское правительство приостановило импорт овощей, фруктов и птицы из Израиля. По данным официального информационное агентство ВАФА, совет министров Палестины в четверг, 27 декабря, в ходе еженедельного заседания в городе Рамаллах решил приостановить импорт израильских продуктов.
Решение распространили на овощи, фрукты и птицу, которые импортируют из Израиля. Совет министров призвал людей сотрудничать с правительством, чтобы защитить местных производителей и палестинскую экономику.
בנוגע לפייק ניוז של העברת התקציבים מהחקלאים; מדובר בסעיפי תקציב רזרבה של משרד האוצר הקיימים בכלל המשרדים הממשלתיים ומשתחררים מידי שנה לקראת סופה על פי החלטת משרד האוצר. בניגוד לכתוב, משרד החקלאות אינו שולט בכספים אלו, אלא מדובר בסעיף רזרבות הנשלט על ידי משרד האוצר בלבד.— אורי אריאל (@saruriariel) 26 декабря 2018 г.