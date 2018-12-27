Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Комплекс «Авангард» подтвердил способность развивать скорость в 27 Махов на испытаниях

Комплекс «Авангард» подтвердил способность развивать скорость в 27 Махов на испытаниях

 Мину времен войны нашли в ливневой канализации на юго-востоке Москвы

Мину времен войны нашли в ливневой канализации на юго-востоке Москвы
Эксперт связал гибель двух жителей Грузии от вируса с деятельностью Центра Лугара

Эксперт связал гибель двух жителей Грузии от вируса с деятельностью Центра Лугара

 Пресс-секретарь президента Белоруссии назвала глупостями разговоры о пропаже Лукашенко

Пресс-секретарь президента Белоруссии назвала глупостями разговоры о пропаже Лукашенко
Собор святого Стефана в Вене эвакуировали из-за угрозы взрыва

Собор святого Стефана в Вене эвакуировали из-за угрозы взрыва

 Экс-министр финансов Саудовской Аравии возглавил МИД

Экс-министр финансов Саудовской Аравии возглавил МИД
Комплекс «Авангард» подтвердил способность развивать скорость в 27 Махов на испытаниях

Комплекс «Авангард» подтвердил способность развивать скорость в 27 Махов на испытаниях

 Мину времен войны нашли в ливневой канализации на юго-востоке Москвы

Мину времен войны нашли в ливневой канализации на юго-востоке Москвы
Эксперт связал гибель двух жителей Грузии от вируса с деятельностью Центра Лугара

Эксперт связал гибель двух жителей Грузии от вируса с деятельностью Центра Лугара

 Пресс-секретарь президента Белоруссии назвала глупостями разговоры о пропаже Лукашенко

Пресс-секретарь президента Белоруссии назвала глупостями разговоры о пропаже Лукашенко
Собор святого Стефана в Вене эвакуировали из-за угрозы взрыва

Собор святого Стефана в Вене эвакуировали из-за угрозы взрыва

 Экс-министр финансов Саудовской Аравии возглавил МИД

Экс-министр финансов Саудовской Аравии возглавил МИД
15:05   27 Декабря 2018
Весь мир

Власти Палестины приостановили импорт ряда продуктов из Израиля

Власти Палестины приостановили импорт ряда продуктов из Израиля

Палестинское правительство приостановило импорт овощей, фруктов и птицы из Израиля. По данным официального информационное агентство ВАФА, совет министров Палестины в четверг, 27 декабря, в ходе еженедельного заседания в городе Рамаллах решил приостановить импорт израильских продуктов.

Решение распространили на овощи, фрукты и птицу, которые импортируют из Израиля. Совет министров призвал людей сотрудничать с правительством, чтобы защитить местных производителей и палестинскую экономику.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Анатолий Кубарев
#палестина #израиль #продукты #импорт

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...