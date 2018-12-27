Суд продлил арест Вышинского на месяц

Херсонский городской суд продлил арест руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского до 27 января. Об этом сообщил адвокат журналиста Андрей Доманский.

Текущий срок ареста Вышинского истекает 28 декабря. Он содержится в херсонском СИЗО, но в данный момент находится в зале суда на заседании. Доманский отметил, что будет подавать апелляцию на судебное решение.

Накануне адвокат подал ходатайство об освобождении Вышинского из-под ареста под свое личное поручительство. Другие защитники журналиста просили суд применить к нему любую меру пресечения, которая не была бы связана с содержанием под стражей. Однако суд не удовлетворил их ходатайств.

Кирилл Вышинский был задержан в Киеве 15 мая. Ему объявили о подозрениях в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и государственной измене. Максимальная санкция по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы.

Через два дня после задержания Херсонский городской суд отправил Вышинского под стражу. Защита обжаловала арест, но суд отклонил апелляцию. Во время заседания Вышинский обратился за помощью к президенту РФ Владимиру Путину. Он также заявил, что откажется от гражданства Украины.

Путин назвал ситуацию беспрецедентной, поскольку Вышинского арестовали за его прямую профессиональную деятельность — за осуществление журналистской функции.