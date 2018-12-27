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15:04   27 Декабря 2018
Ближнее зарубежье

Киев сформировал противодиверсионную группировку на азовском направлении

Киев сформировал противодиверсионную группировку на азовском направлении

Власти Украины отдали приказ создать противодиверсионную группировку войск, а также усилить противовоздушную оборону на азовском направлении. Об этом сообщил глава пресс-центра объединенных сил Виталий Саранцев.

Он отметил, что в этом направлении были также проведены дополнительные мероприятия по созданию фортификационных сооружений. Удалось наладить сотрудничество и установить более тесную связь подразделений объединенных сил с военно-морскими силами.

Саранцев подчеркнул, что в целом был принят довольно большой комплекс мер для того, чтобы обезопасить это направление. 

«Сейчас как Мариуполь, так и все азовское побережье защищено с суши, с воздуха и с моря», — добавил он.

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Автор: Виктория Разумовская
#украина #всу #азовское море

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