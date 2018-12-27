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15:03   27 Декабря 2018
Ближнее зарубежье

Киев и Донбасс договорились о перемирии на новогодние праздники

Киев и Донбасс договорились о перемирии на новогодние праздники

Переговоры проводили участники подгруппы по безопасности. Перемирие начнется в субботу, 29 декабря.

Как рассказал полпред самопровозглашенной Луганской народной республики Владислав Дейнего, договоренности удалось достигнуть во время видеоконференции. Решение о перемирии передадут в контактную группу, утвердят и подготовят текст для официального заявления.

В Минске 19 декабря представители Киева по безопасности не захотели обсуждать новогоднее перемирие. Они заявили, что до 26 декабря в 10 областях Украины, в частности, Луганской и Донецкой, действует военное положение. Его срок закончился 26 декабря.

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Автор: Павел Никифоров
#донбасс #украина #лнр

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