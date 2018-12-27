Крымский мост с момента запуска пересекли порядка 3,5 миллиона автомобилей

Информационный центр «Крымский мост» сообщает, что с начала запуска переправы в мае текущего года ее пересекли около 3,5 миллиона автомобилей.

Как сообщил в четверг заместитель главы Федерального казенного учреждения Упрдор «Тамань» Григорий Сокол, рекорд по числу автомобилей, проехавших по Крымскому мосту в течение суток, был поставлен в августе, когда переправу пересекли 30 тысяч машин.

«С момента открытия движения по транспортному переходу проехало порядка 3,5 миллиона автомобилей, из них 3,2 миллиона легковых, около 150 тысяч грузовых и 40 тысяч автобусов», - добавил Сокол.

Движение по Крымскому мосту с момента его открытия осуществлялось в штатном режиме, такой же режим будет действовать на переправе в течение новогодних праздников. На время неблагоприятных погодных условий, которые ожидаются в течение зимы, на мосту предусмотрен необходимый комплект дорожной техники.

«Определены дежурные бригады, назначены ответственные лица. Для дорожников нет разницы - праздничные это дни или будни. Участникам движения всегда должно быть комфортно на дороге», - добавил Сокол также.

Напомним: автомобильная часть крымского моста была открыта для движения транспорта 15 мая, когда переправу за рулем КамАЗа пересек президент РФ Владимир Путин. Железнодорожная часть моста, согласно плану, будет введена в эксплуатацию в конце 2019 года.