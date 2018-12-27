Правительство утвердило Концепцию развития волонтерства

Правительство РФ утвердило Концепцию развития добровольчества (волонтерства) до 2025 года. Об этом говорится в записи в микроблоге кабмина в Twitter.

Документом предусматривается развитие методической, информационной, консультационной, образовательной и ресурсной поддержки деятельности по привлечению добровольцев к работе в учреждениях соцобслуживания, образования, здравоохранения, оказанию помощи в условиях чрезвычайных ситуаций.

Цель концепции – содействовать волонтерам везде, где может понадобиться их помощь. Будут поддерживаться различные волонтерские инициативы – для людей разных возрастов и профессий со всей страны https://t.co/T27s9VixOi pic.twitter.com/5awnXtS2Jm — Правительство России (@Pravitelstvo_RF) December 27, 2018