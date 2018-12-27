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14:44   27 Декабря 2018
Россия

Правительство утвердило Концепцию развития волонтерства

Правительство утвердило Концепцию развития волонтерства

Правительство РФ утвердило Концепцию развития добровольчества (волонтерства) до 2025 года. Об этом говорится в записи в микроблоге кабмина в Twitter.

Документом предусматривается развитие методической, информационной, консультационной, образовательной и ресурсной поддержки деятельности по привлечению добровольцев к работе в учреждениях соцобслуживания, образования, здравоохранения, оказанию помощи в условиях чрезвычайных ситуаций.

Концепция была внесена Минэкономразвития в соответствии с «дорожной картой» — планом поддержки доступа негосударственных организаций к предоставлению услуг в социальной сфере, утвержденным распоряжением правительства от 8 июня 2016 года.

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Автор: Вячеслав Каширин
#россия #общество #правительство рф #волонтерство

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