Соучредитель LinkedIn признался в финансировании антироссийской кампании для дискредитации республиканцев

Либеральный миллиардер извинился за фейковую охоту на «русских троллей».

Соучредитель LinkedIn (социальная сеть для поиска и установления деловых контактов, заблокирована в России – прим.ред.) Рид Хоффман признался, что участвовал в финансировании деятельности якобы «русских ботов», из-за которых пострадали республиканцы. Сам он поддерживает американских демократов.

Речь идет о фейковой кампании «Русский бот», связанной с работой Hamilton 68 (сайт, разработанный сотрудниками негосударственного Альянса «За обеспечение демократии» на средства Германского фонда Маршалла, занимается поиском «пророссийской пропаганды» и дезинформации, так или иначе связанной с Россией – прим.ред.).

Итак, в 2017 году кандидат от Республиканской партии США Рой Мур участвовал в выборах американского Сената. И проиграл. Его обвинили в причастности к «вмешательству России» в процесс голосования. Причиной тому стали подписчики «из России». Вернее тысячи ботов, подписавшихся на его страницу в Twitter.

Но никакого вмешательства не было, признался Хоффман. Шахматную партию разыграли не то демократы, не то основатели Hamilton 68, не то американская компания American Engagement Technologies (AET). Миллиардер еще не разобрался. Но быть причастным к сомнительной истории не захотел. И извинился.

«Я нахожу весьма тревожной тактику работы AET. Стыдно признаться, но я не способен отслеживать действия компании, которую я поддерживал! Все решения она не подвергает обсуждению и огласке. Допускаю, что AET могла профинансировать проекты, которые я счел бы неприемлемыми», - объяснился он.

Извинение Хоффмана является первым подтверждением его участия в кампании по дезинформации через AET. Однако ключевые моменты, как например, кто создал и поддерживал кампанию «русских ботов», Хоффман опустил.

Ответы на эти вопросы приводит Washington Post. Ключевым игроком в схеме, по версии издания, является высшее должностное лицо компании New Knowledge, которой AET передала миллионный вклад Хоффмана, Джонатон Морган.

Именно он сыграл главную роль в создании портала Hamilton 68, объявившего охоту на «русских ботов». При этом данные этого портала цитировали самые популярные американские СМИ. Морган не отрицает, что его компания причастна к вмешательству в выборы. Однако заверил, что он об этом не знал.

«У меня нет аргументов, чтобы опровергнуть это (вмешательство – прим.ред.), но я об этой кампании не знал», – сказал представитель компании.

Facebook уже заблокировал Моргана и других причастных к распространению фейковых новостей, как и страницу компании. Беспокойство журналистов The Washington Post вызывает новый отчет о дезинформации и «вмешательстве России», который New Knowledge подала в Комитетом по разведке Сената на прошлой неделе.