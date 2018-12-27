МИД Таиланда заявил о значительном прогрессе в отношениях с Россией

Глава МИД Таиланда Дон Праматвинай рассказал об этом после заседания российско-таиландской межправительственной комиссии по сотрудничеству. Министр уверен, что обе страны достигли значительного прогресса.

Праматвинай встретился с главой российского Минпромторга Денисом Мантуровым. Министры обсудили торговлю и инвестиции. Праматвинай отметил, что торговля между странами в прошлом году составила три миллиарда долларов. За десять месяцев 2018-го показатель достиг 2,6 миллиарда долларов. Если сравнить аналогичный период 2017-го, то показатель больше на 29%.

К 2020 году Таиланд и Россия надеются выйти на 10 миллиардов долларов в год в торговле. Такую цель стороны поставили еще в 2016 году. Праматвинай и Мантуров обсудили проведение транзакций в национальных валютах, а также возможность российских туристов использовать в Таиланде кредитные карты.

Глава МИД Таиланда также рассказал о развитии сельскохозяйственных отношений. Министр отметил, что обе стороны заинтересованы в развитии сельхозпродукции, а Россия готова подумать над приобретением больших объемов товаров из Таиланда.