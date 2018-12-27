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14:35   27 Декабря 2018
Россия

Роскомнадзор составил топ-10 фильмов для новогодних каникул

Роскомнадзор составил топ-10 фильмов для новогодних каникул

В преддверии Нового года ведомство подводит итоги работы. Большая часть жалоб касалась защиты прав на кинематографическую продукцию.

Но ведомству удалось защитить правообладателей. В связи с этим был составлен топ-10 картин, которые можно свободно посмотреть на официальных ресурсах.

«Так что если вы не знаете, чем заняться на новогодних каникулах, то не благодарите», - говорится в сообщении Роскомнадзора.

В список фильмов для новогодних каникул вошли следующие ленты: «Собибор», «За гранью реальности», «Гоголь. Вий», «Смешарики. Дежавю», «О чем говорят мужчины», «Тренер», «Непрощенный», «Гоголь. Страшная месть», «Селфи», «Несокрушимый».

При этом «Собибор» стал лидером среди фильмов, которые пытались распространить в интернете незаконно. В связи с этим Роскомнадзор заблокировал 538 ресурсов. И предложил россиянам альтернативу, где посмотреть фильм можно без нарушения авторского права.

Суммарно за 2018 год в Роскомнадзор поступило более 2 тысяч определений Мосгорсуда и почти 6,5 тысяч заявлений правообладателей о предварительных обеспечительных мерах, направленных на защиту авторских и смежных прав в интернете, уточнили в ведомстве. 

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Автор: Екатерина Розина
#политика #роскомнадзор #новый год #кино

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