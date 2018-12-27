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14:43   27 Декабря 2018
Ближнее зарубежье

Правительство Украины расширило список российских товаров, запрещенных к ввозу

Правительство Украины расширило список российских товаров, запрещенных к ввозу

Украинское правительство включило в список российских товаров, которые запрещено ввозить в страну, кукурузный крахмал, глюкозу и сироп из глюкозы, мальтодекстрин и сироп из мальтодекстрина.

Расширенный список запрещенных ко ввозу на Украину российских товаров в четверг был опубликован на сайте Кабинета министров, после того, как в ходе заседания правительства было принято соответствующее решение.

Напомним: 18 декабря правительство Украины пролило введенное ранее эмбарго на ввоз в страну продуктовых товаров российского производства: мяса, рыбы, детского питания, кофе и чая, мучных хлебобулочных и кондитерских изделий, шоколадных конфет, сигарет с фильтром, водки и пива – всего более 30 наименований товаров. Также в списке запрещенных ко ввозу на Украину числится железнодорожное оборудование, поезда, локомотивы, вагоны и стрелочные переводы.

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Автор: Александр Люблинский
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