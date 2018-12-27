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14:22   27 Декабря 2018
Россия

Игроки ФК «Рязань» избили и ограбили женщину. Почему футболисты опасны для окружающих

Игроки ФК «Рязань» избили и ограбили женщину. Почему футболисты опасны для окружающих

В Рязани 18 декабря два нетрезвых футболиста местной команды избили и ограбили женщину-предпринимателя после того, как та сняла деньги в банкомате. Почему российские футболисты стали опасны для людей выяснял News.ru.

Скандал с участием футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева уже не впервые стал поводом для обсуждения темы безнаказанности спортивных «випов». Еще не утихли «страсти по Кокорину», а на эту историю уже наложился свежий случай.

8 декабря в Рязани два игрока местного ФК избили и ограбили женщину. Как пишет агентство, «это уже тенденция». Даже две. Во-первых, в спортсменах живет уверенность в избирательности системы наказания. Он считают, что если об инциденте не узнают СМИ, то им ничего не грозит. Во-вторых, спортивные власти, кажется, поняли, что, если продолжать покрывать хулиганов, скандалы будут нарастать как снежный ком, и речь пойдет уже о спасении репутации российского футбола.

Рязанский главк МВД опубликовал кадры нападения футболистов Дмитрия Митина и Артема Надеева на 41-летнюю женщину 22 декабря, на четвертый день после преступления. Полиция сообщила, что оба молодых человека были пьяны, когда увидели женщину, снимающую деньги в банкомате. Они догнали ее, повалили на землю, избили ногами, а затем отняли телефон и 36 тысяч рублей.

В футбольном клубе «Рязань» подтвердили, что оба нападавших играли в его команде, но добавили, что сейчас они с ней якобы не связаны. Одного из них суд отправил в СИЗО на два месяца, второго — под домашний арест на тот же срок. Обоим грозит до семи лет лишения свободы по статье «Грабеж».

Футболистов-грабителей не остановил недавний случай с Кокориным и Мамаевым, чьи похождения закончились в СИЗО. Эти два спортсмена избили водителя телеведущей «Первого канала» Ольги Ушаковой, а потом подрались с директором департамента Минпромторга Денисом Паком и генеральным директором НАМИ Сергеем Гайсиным.

По словам российского футбольного арбитра международной категории Гурама Сепиашвили «нет никаких аргументов, чтобы их оправдать». Он отметил, что, например, Роналду и Месси признали недавно свои ошибки и будут оштрафованы за неуплату налогов.

«А наши что? Да вы послушайте, что о них говорят. Позор. Из-за того, что ты публичный, ты должен быть и более ответственным, а не наоборот», — прокомментировал он ситуацию с Кокориным и Мамаевым.

Он добавил, что Кокорину и Мамаеву футбольные власти помогают, но «таких выходок Российский футбольный союз больше не простит». Выходит, что раньше прощали? Возможно, тут-то и скрывается ответ: если верны слухи о том, как вели себя Кокорин и Мамаев раньше, то их попадание в тюрьму и в самом деле со стороны выглядит не более чем случайностью.

Еще в 2012 году Кокорин сам рассказал, как вместе с тем же щакадычным другом Мамаевым подрался с рэпером Lil Wayne и облил его шампанским. По его словам, зимой они отдыхали в Майами, где посетили один из главных местных клубов — LIV. Там-то они и повздорили с рэперами Lil Wayne и Drake. Первого из них якобы избили.

Не исключено, что это не единственный случай. Так, близкий к силовым кругам источник рассказал News.ru, что некогда Кокорин якобы нападал на пассажира в поезде, следующем из Санкт-Петербурга. Тогда якобы дело удалось скрыть и замять.

«За несколько лет на Мамаева и Кокорина несколько отказных (отказов в возбуждении дела — ИА «ПС») было. То они в машине кого-то побили, то Мамаев попал в ДТП. Все решали по-тихому, потому что система работает выборочно, и своих не бросает. Сейчас их наказали, но не просто за нападение, а за нападение на госслужащих. Понимаете? Система работает по принципу «свой-чужой», — прокомментировал частный детектив Вячеслав Демин.

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Автор: Вячеслав Каширин
#россия #рязань #кокорин #общество

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