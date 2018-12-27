Кабмин Украины утвердил «информационную стратегию» по Крыму

Правительство Украины одобрило «стратегию информационной реинтеграции Крыма и Севастополя». Проект был разработан министерством информационной политики страны.

Документ определяет направления информационной политики для так называемых «оккупированных территорий». Кроме того, он послужит сигналом к тому, что Украина продолжает бороться за освобождение Крыма от «оккупации». Об этом заявила советник министра Юлия Каздобина.

В проекте предусмотрены мероприятия, которые направлены на «формирование понимания незаконности оккупации Крыма», а также неизбежности его будущего воссоединения с Украиной. Он позволит развенчать «мифы об истории и настоящем Крыма» и работать над созданием «новых каналов донесения информации до жителей оккупированных территорий», заявила советник.