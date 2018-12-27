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14:14   27 Декабря 2018
Весь мир

Американский спортсмен Колин ОʼБрэди первым в одиночку пересек Антарктиду

Американский спортсмен Колин ОʼБрэди первым в одиночку пересек Антарктиду

Спортсмену для этого понадобилось 54 дня, написал на его странице в Instagram.

О'Брэди рассказал, что промежуток от выхода из последнего лагеря до конечной точки маршрута составил примерно 80 миль. Расстояние он прошел за 32 часа. 

Достигнув крайней точки, американец выложил в соцсеть фотографию, где он стоит рядом с деревянным столбом. Он пояснил, что указатель отмечает край шельфового ледника Росса, где заканчивается суша Антарктиды. Далее начинается морской лед.

О'Брэди стал первым человеком в истории, кто пересек всю Антарктиду.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Colin O'Brady (@colinobrady)

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Автор: Павел Никифоров
#весь мир #антарктида #обрэди

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