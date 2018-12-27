Богданов и посол Южного Судана в РФ обсудили сотрудничество 

Спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и Африке Михаил Богданов встретился в четверг с послом Южного Судана в России Чол Тонг Маяй Джангом, с которым обсудил ситуацию в этой африканской стране и двустороннее сотрудничество.

Об этом говорится в сообщении российского Министерства иностранных дел. В частности, как сообщается, дипломаты обсудили актуальные вопросы развития сотрудничества России и Южного Судана в самых разных областях, а также поделились друг с другом мнением по ситуации в стране, заострив внимание на продвижении процесса мирного разрешения внутреннего южносуданского конфликта.