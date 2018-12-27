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 Богданов и посол Южного Судана в РФ обсудили сотрудничество

Богданов и посол Южного Судана в РФ обсудили сотрудничество
14:19   27 Декабря 2018
Весь мир

Богданов и посол Южного Судана в РФ обсудили сотрудничество

Богданов и посол Южного Судана в РФ обсудили сотрудничество

Спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и Африке Михаил Богданов встретился в четверг с послом Южного Судана в России Чол Тонг Маяй Джангом, с которым обсудил ситуацию в этой африканской стране и двустороннее сотрудничество.

Об этом говорится в сообщении российского Министерства иностранных дел. В частности, как сообщается, дипломаты обсудили актуальные вопросы развития сотрудничества России и Южного Судана в самых разных областях, а также поделились друг с другом мнением по ситуации в стране, заострив внимание на продвижении процесса мирного разрешения внутреннего южносуданского конфликта.

«Также был подтвержден обоюдный настрой на поступательное наращивание конструктивного взаимодействия Москвы и Джубы на международной арене, в том числе в ООН и на других многосторонних площадках», - добавили в МИД РФ.

Богданов и посол Южного Судана в РФ обсудили сотрудничество 

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Автор: Александр Люблинский
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