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13:54   27 Декабря 2018
Россия

МИД РФ предупредил об угрозе повторного цунами в Индонезии

МИД РФ предупредил об угрозе повторного цунами в Индонезии

Департамент ситуационно-кризисного центра МИД России (ДСКЦ) предупредил об угрозе повторного цунами в Индонезии. Сообщение об этом появилось на странице ДСКЦ в Twitter.

27 декабря зафиксировано усиление активности вулкана Анак-Кракатау в Зондском проливе. В связи с этим была установлена бесполетная зона радиусом в пять километров, изменены маршруты авиарейсов. Есть опасность повторного цунами.

Напомним, в субботу цунами обрушилось на побережье Индонезии. В результате погибли не менее 429 человек, пропавшими без вести считаются 150 человек. Пострадали от натиска стихии более 1,4 тысячи человек. Причиной цунами предположительно стал сход лавины со склона горы Анак-Кракатау. 

 

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Автор: Виктория Разумовская
#мид рф #индонезия #цунами

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