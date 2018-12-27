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13:57   27 Декабря 2018
Россия

Елки с пожеланиями россиян установили в Кремле

Елки с пожеланиями россиян установили в Кремле

Участникам заседания Госсовета по развитию добровольчества в Кремле предложили исполнить пожелания россиян, которые прикреплены на новогодние ели. Два дерева установлены в Малахитовом фойе и Александровском зале, пишут РИА Новости.

Добровольцы назвали акцию «Елкой желаний». Главная задача — исполнить заветные мечты лиц с ограниченными возможностями, сирот и детей из многодетных семей. Первую елку считают «федеральной», поскольку исполнить желания предлагают федеральным чиновникам. Вторая соответственно стала «региональной».

Снять шары с пожеланиями осмелились немногие. Вице-премьер Татьяна Голикова взяла шар с пожеланием 16-летней девушки из Архангельской области. Россиянка мечтает встретиться с актером Александром Петровым. Политик предложила связаться с артистом и устроить девушке встречу.

Елки с пожеланиями россиян установили в Кремле

Мэр Москвы Сергей Собянин снял сразу три открытки. Столько же взял президент Татарстана Рустам Минниханов, а глава Крыма Сергей Аксенов взял четыре шара. Мечты нужно воплотить до конца 2019 года.

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Автор: Павел Никифоров
#россия #кремль #политика

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