Елки с пожеланиями россиян установили в Кремле

Участникам заседания Госсовета по развитию добровольчества в Кремле предложили исполнить пожелания россиян, которые прикреплены на новогодние ели. Два дерева установлены в Малахитовом фойе и Александровском зале, пишут РИА Новости.

Добровольцы назвали акцию «Елкой желаний». Главная задача — исполнить заветные мечты лиц с ограниченными возможностями, сирот и детей из многодетных семей. Первую елку считают «федеральной», поскольку исполнить желания предлагают федеральным чиновникам. Вторая соответственно стала «региональной».

Снять шары с пожеланиями осмелились немногие. Вице-премьер Татьяна Голикова взяла шар с пожеланием 16-летней девушки из Архангельской области. Россиянка мечтает встретиться с актером Александром Петровым. Политик предложила связаться с артистом и устроить девушке встречу.

Мэр Москвы Сергей Собянин снял сразу три открытки. Столько же взял президент Татарстана Рустам Минниханов, а глава Крыма Сергей Аксенов взял четыре шара. Мечты нужно воплотить до конца 2019 года.