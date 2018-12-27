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13:49   27 Декабря 2018
Россия

МВД: В ДТП с участием школьного автобуса в Брянской области пострадали девять человек

МВД: В ДТП с участием школьного автобуса в Брянской области пострадали девять человек

Восемь детей и один взрослый получили травмы различной степени тяжести в результате дорожно-транспортного происшествия с участием автобуса и строительного крана.

Авария в Брянской области, как отмечается, произошла в четверг утром в 9.20 по московскому времени на 392-м километре федеральной трассы М-3.

По предварительным данным, водитель крана врезался в следовавший в попутном направлении автомобиль Opel Vivaro, который от удара выехал на полосу встречного движения и столкнулся там с автобусом Peugeot Boxer, в котором находились 19 школьников 8-12 лет.

«В результате дорожно-транспортного происшествия в медицинское учреждение доставлено восемь школьников для оказания медицинской помощи и обследования. Телесные повреждения получил также и водитель автомобиля Opel Vivaro», - говорится в сообщении ведомства.

При этом отмечается, что по факту дорожного происшествия областное УМВД проводит проверку.

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Автор: Александр Люблинский
#дети #дтп #автобус #пострадавшие #брянскаяобласть

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