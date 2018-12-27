Путин призвал снять устаревшие ограничения для работы волонтеров

Глава государства Владимир Путин призвал снять устаревшие ограничения на деятельность волонтеров в больницах и социальных учреждениях. Об этом он заявил в ходе заседания Госсовета, посвященного развитию волонтерского движения.

Президент оценил «подлинное служение добровольцев в больницах, хосписах, социальных учреждениях». В связи с этим он призвал правительство, главы регионов снять все лишние и устаревшие барьеры для их работы. Эта сфера нуждается в понятных и четких правилах взаимодействия.

Волонтеры принимают участие в организации крупных мероприятий, проводят экологические акции, способствуют развитию спорта. Их деятельность необходима в реализации национальных проектов.

Путин подчеркнул, что и у старшего поколения есть желание участвовать в волонтерском движении. Он призвал активнее работать над формированием центров, где каждый сможет включиться в общее дело.