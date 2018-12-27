Порога в 300 кВт/ч на потребление электроэнергии россияне не заметят, считают в Росстате

Газета «Коммерсантъ» со ссылкой на вице-премьера РФ Дмитрия Козака сообщила, что в стране могут ввести норму потребления электричества, равную 300 кВт/ч. Превышение нормы клиенты будут оплачивать по увеличенному тарифу.

В Росстат за разъяснением обратился журнал «Слово и Дело». В ведомстве пояснили, что большинство россиян введения нормы не заметят, поскольку за киловатт-час россияне платят около четырех рублей. Деньги небольшие. Именно поэтому многие не выключают свет в коридорах и санузлах и не торопятся менять лампы на энергосберегающие.

Также в Росстате рассказали, что типичная российская семья в месяц потребляет чуть менее 190 кВт/ч. Жители сел тратят всего на 20 кВт/ч больше. В домах, где есть газ, света потребляют меньше — 168 киловатт-час. Но даже те, кто использует электроплиты, не достигают отметки в 300 киловатт, потребляя лишь 225 киловатт-час. Норма россиян не коснется и в том случае, если дома установлен теплый пол.

Однако, экономия электроэнергии в мире существует не только потому, что она дороже, чем в России, но и из-за заботы об окружающей среде. В ряде стран люди не используют свыше необходимого. Многое из такой философии для россиян весьма экзотично, но экономить электроэнергию все же надо.

Как рассказал «Слову и Делу» директор центра энергосбережения РАНХиГС Леонид Примак, в быту нужно придерживаться определенных норм потребления. Надо выключать свет и не переводить в спящий режим приборы, которые подолгу не используются.

Эксперт также высказался об инициативе правительства об обязательном использовании организациями устройств, передающих показания счетчиков. Примак уверен, что такое предложение снизит риск воровства электроэнергии. На эту же цель направлена норма на потребление электроэнергии. Для простого потребителя здесь нет ничего страшного, наоборот, при правильной подаче только поможет, считает эксперт.