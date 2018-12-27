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13:41   27 Декабря 2018
Ближнее зарубежье

Украинские власти посоветовали Лолите подготовить документы для въезда в страну

Украинские власти посоветовали Лолите подготовить документы для въезда в страну

Глава департамента коммуникаций МВД Украины Артем Шевченко уточнил, что российскую певицу Лолиту Милявскую в страну пустят только на общих основаниях.

Недавно Милявская назвала Крым украинским, но это не помогло ей беспрепятственно попасть на Украину.

«Как и другие граждане страны, которая входит в число стран риска, Лолита должна пояснить, куда она едет, с какой целью», — заявил представитель МВД Украины в разговоре с корреспондентом Федерального агентства новостей.

И напомнил, что ранее певица «незаконно» посетила полуостров, поэтому въезд на Украину ей запретили.

Шевченко объяснил, что Милявская попасть в страну может исключительно на общих основаниях. Не поможет ей и украинское происхождение. Звезде, как и всем россиянам, придется тщательно готовить бумаги для въезда на территорию Украины:

«Возможность въезда Лолиты будет зависеть от того, какой конкретно пакет документов предоставит певица на границе», — подчеркнул украинский чиновник. 

Таким образом, певице предстоит не только подробно описать цель визита в страну, но и раскрыть все подробности финансового обеспечения поездки. У нее могут запросить и другие документы. На Украину Милявскую пустят лишь в случае исполнения всех требований.  

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Автор: Екатерина Розина
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