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13:18   27 Декабря 2018
Россия

Путин: НКО, успешно реализовавшие президентские гранты, получат новый статус

Путин: НКО, успешно реализовавшие президентские гранты, получат новый статус

Некоммерческим организациям, которые выиграли президентские гранты и успешно реализовали проекты, автоматически будет присвоен статус «Исполнителя общественно полезных услуг».

Об этом в четверг на заседании государственного совета сообщил президент России Владимир Путин.

По словам главы государства НКО, которые успешно реализовали президентские гранты, смогли доказать свою состоятельность. Также президент напомнил, что доступ к оказанию социальных услуг с использованием бюджетных средств некоммерческие организации получили с 2017 года. Для этого им необходимо получить статус «Исполнителя общественных услуг».

 За неполных два года, - по словам Путина, этот статус был присвоен 187 НКО по всей России.

«Без всякого сомнения, этого слишком мало. О чем это говорит? Это говорит о том, что существуют, значит, до сих пор какие-то препятствия для того, чтобы широко развернуть эту работу», - добавил президент.

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Автор: Александр Люблинский
#путин #нко #презищдентскиегранты #новыйстатус #соцпроекты

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