Путин: НКО, успешно реализовавшие президентские гранты, получат новый статус

Некоммерческим организациям, которые выиграли президентские гранты и успешно реализовали проекты, автоматически будет присвоен статус «Исполнителя общественно полезных услуг».

Об этом в четверг на заседании государственного совета сообщил президент России Владимир Путин.

По словам главы государства НКО, которые успешно реализовали президентские гранты, смогли доказать свою состоятельность. Также президент напомнил, что доступ к оказанию социальных услуг с использованием бюджетных средств некоммерческие организации получили с 2017 года. Для этого им необходимо получить статус «Исполнителя общественных услуг».

За неполных два года, - по словам Путина, этот статус был присвоен 187 НКО по всей России.