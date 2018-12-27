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12:58   27 Декабря 2018
Россия

Минфин не намерен вводить минимальную розничную цену на вино

Минфин не намерен вводить минимальную розничную цену на вино

Министерство финансов не собирается вводить минимальную розничную цену (МРЦ) на вино, поскольку это может повысить рентабельность недобросовестных производителей.

В министерстве пояснили, что механизм минимальных цен необходим для достижения целей здоровья россиян, чтобы уменьшить доступность алкоголя для потребителей. Установление МРЦ вряд ли будет способствовать вытеснению некачественной продукции с прилавков.

Также в ведомстве отметили, что, если не исключить экономические причины неравных конкурентных условий, МРЦ может даже повысить рентабельность недобросовестных производителей.

На данный момент в стране установлены минимальные розничные цены на крепкий алкоголь, включая водку и коньяк, а также на игристые вина и шампанское. 

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Автор: Виктория Разумовская
#алкоголь #минфин #общество #мрц

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