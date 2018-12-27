Минфин не намерен вводить минимальную розничную цену на вино

Министерство финансов не собирается вводить минимальную розничную цену (МРЦ) на вино, поскольку это может повысить рентабельность недобросовестных производителей.

В министерстве пояснили, что механизм минимальных цен необходим для достижения целей здоровья россиян, чтобы уменьшить доступность алкоголя для потребителей. Установление МРЦ вряд ли будет способствовать вытеснению некачественной продукции с прилавков.

Также в ведомстве отметили, что, если не исключить экономические причины неравных конкурентных условий, МРЦ может даже повысить рентабельность недобросовестных производителей.

На данный момент в стране установлены минимальные розничные цены на крепкий алкоголь, включая водку и коньяк, а также на игристые вина и шампанское.