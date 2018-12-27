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12:56   27 Декабря 2018
Россия

Крушельницкий подал апелляцию на дисквалификацию за допинг

Крушельницкий подал апелляцию на дисквалификацию за допинг

Российского керлингиста Александра Крушельницкого дисквалифицировали на четыре года. Решение принял Спортивный арбитражный суд (CAS).

Как сообщил ТАСС агент спортсмена Андрей Митьков, решение по Крушельницкому суд вынес 4 декабря. Дисквалификация начинается с 12 февраля 2018 года. Отмечается, что решение CAS можно обжаловать в течение 21 дня после получения уведомления.

Суд установил, что в допинг-пробе Крушельницкого на Олимпийских играх в Пхенчхане специалисты обнаружили мельдоний. CAS признал спортсмена виновным в нарушении антидопинговых правил и аннулировал результаты на Играх. Допинг также нашли в крови его супруги Анастасии Брызгаловой.

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Автор: Павел Никифоров
#допинг #спорт #крушельницкий

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