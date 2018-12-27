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12:51   27 Декабря 2018
Россия

Рогозин проверит подготовку к серийному производству «Ангары» в Омске

Рогозин проверит подготовку к серийному производству «Ангары» в Омске

Глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин посетит омское предприятие «Полет», чтобы ознакомиться с ходом работ по подготовке к запуску серийного производства ракет-носителей «Ангара». Об этом он написал в своем микроблоге в Twitter.

 

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Автор: Вячеслав Каширин
#россия #общество #рогозин #ангара

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