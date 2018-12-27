Рогозин проверит подготовку к серийному производству «Ангары» в Омске

Глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин посетит омское предприятие «Полет», чтобы ознакомиться с ходом работ по подготовке к запуску серийного производства ракет-носителей «Ангара». Об этом он написал в своем микроблоге в Twitter.

А мы тем временем садимся в Омске. Здесь проверим ход работ по созданию серийного завода по изготовлению ракеты-носителя "Ангара" всех классов. https://t.co/cCESd1LlTk — Дмитрий Рогозин (@Rogozin) December 27, 2018