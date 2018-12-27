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13:08   27 Декабря 2018
Весь мир

Россия поставит Таиланду шесть самолетов SSJ-100

Россия поставит Таиланду шесть самолетов SSJ-100

Министр промышленности и торговли России Денис Мантуров подписал соответствующее соглашение в рамках рабочей поездки в королевство Таиланд.

Об этом говорится в сообщении на сайте Минпромторга.

Трехстороннее соглашение заключили «Гражданские самолеты Сухого», тайская компания Kom Airlines Company Limited и организация по ТОиР - WishV. 

Этот договор предусматривает поставку шести российских самолетов в королевство Superjet 100 (SSJ100) в период с 2019 по 2020 год.

По предварительным данным, вместимость этих самолетов будет рассчитана на 100 пассажиров. Эти суда будут выполнять не только внутренние, но и международные рейсы, уточнили в ведомстве.

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Автор: Екатерина Розина
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